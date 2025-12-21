Бої за Покровськ: росіяни перейшли до тактики безперервних піхотних атак, - ЗСУ

Він зазначив, що Покровська агломерація вже кілька місяців залишається одним з найбільш напружених осередків бойових дій по всій лінії фронту.

"Російські війська намагаються розхитати оборону, нав’язати маневрові бої та створити загрозу флангового обходу угруповання українських військ. Сили оборони утримують рубежі, а також одночасно проводять контрдії", - розповів Ласійчук.

За його словами, майже місяць тому окупанти перейшли від тактики інфільтрації в Покровськ до механізованих штурмів міста, а наразі противник застосовує безперервні піхотні атаки.

"Ворог уже задіяв на нашій ділянці фронту Псковську 76-ту десантно-штурмову дивізію. Деякі підрозділи противника, які планували йти на Запоріжжя, теж були перекинуті саме на Покровськ. Очікуємо, що до Нового року противник спробує посилити наступ та здійснювати активні штурми, зокрема механізовані", - сказав командир корпусу.