Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Бои за Покровск: россияне перешли к тактике непрерывных пехотных атак, - ВСУ

Фото: подразделения РФ, которые планировали идти на Запорожье, тоже были переброшены именно на Покровск (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние месяцы Покровское направление является одним из самых напряженных на всей линии фронта. Враг продолжает попытки захватить Покровск, но увяз в городских боях и сейчас применяет другую тактику.

Об этом заявил командир 7 корпуса ШР ДШВ Евгений Ласийчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 ДШВ.

Он отметил, что Покровская агломерация уже несколько месяцев остается одним из самых напряженных очагов боевых действий по всей линии фронта.

"Российские войска пытаются расшатать оборону, навязать маневровые бои и создать угрозу флангового обхода группировки украинских войск. Силы обороны удерживают рубежи, а также одновременно проводят контрдействия", - рассказал Ласийчук.

По его словам, почти месяц назад оккупанты перешли от тактики инфильтрации в Покровск к механизированным штурмам города, а сейчас противник применяет непрерывные пехотные атаки.

"Враг уже задействовал на нашем участке фронта Псковскую 76-ю десантно-штурмовую дивизию. Некоторые подразделения противника, которые планировали идти на Запорожье, тоже были переброшены именно на Покровск. Ожидаем, что до Нового года противник попытается усилить наступление и осуществлять активные штурмы, в частности механизированные", - сказал командир корпуса.

Бои на Покровском направлении

Напомним, сегодня бойцы 7 корпуса ДШВ показали редкие кадры, на которых видно условия, в которых защитники Покровска ежедневно сдерживают продвижение РФ.

Также мы писали, что 19 декабря в 7 корпусе ДШВ сообщили, что Силы обороны Украины провели успешную спецоперацию и уничтожили значительное скопление вражеской бронетехники возле Покровска. Среди них ЗРК "Оса", танки, ББМ и не только.

