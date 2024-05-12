Бої під Харковом. Українським захисникам довелося відійти з деяких позицій, - підрозділ НГУ

У Харківській області, де російські окупанти роблять спроби наступальних дій, захисникам України довелося відійти з декількох своїх позицій, у результаті чого один населений пункт повністю відійшов під контроль військ РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр спеціального призначення Нацгвардії "Омега".
За повідомленням від бійців 2 окремого загону Центру спецпризначення, на Харківському напрямку точаться важкі бої.
"Росіяни вмирають пачками, але все одно давлять і місцями досягають успіху. Ніч буде дуже складна", - йдеться у повідомленні.
Боєць на опублікованому відео говорить, що українські військові залишили один населений пункт. Який саме, не уточнюється.
"Сьогодні в ході важких боїв наші оборонці були змушені відійти ще з декількох своїх позицій, ще один населений пункт сьогодні повністю відійшов під окупацію, під російський контроль. Зараз, на восьму годину вечора, йдуть бої за населений пункт Глибоке, який веде до дамби Трав’янського водосховища. Зараз дуже важка ситуація з Глибоким, але наші оборонці, воїни ТРО, "Кракену" тримають цей населений пункт", – сказав військовий.
За словами президента Володимира Зеленського, оборонні операції українських військових тривають в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. "Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію", - зазначив глава держави.
Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 11 травня повідомив, що на Харківському напрямку ворог за підтримки авіації здійснював атаки в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Вовчанськ Харківської області.
Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 11 травня підтвердив, що російські війська захопили Пильну та просунулися на південь від населеного пункту. Також ISW схильний вважати, що окупанти захопили Стрілечу, Красне та Борисівку, але ще не спостерігав геолокаційного підтвердження цієї оцінки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.