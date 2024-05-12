Бої під Харковом. Українським захисникам довелося відійти з деяких позицій, - підрозділ НГУ

За повідомленням від бійців 2 окремого загону Центру спецпризначення, на Харківському напрямку точаться важкі бої.

"Росіяни вмирають пачками, але все одно давлять і місцями досягають успіху. Ніч буде дуже складна", - йдеться у повідомленні.

Боєць на опублікованому відео говорить, що українські військові залишили один населений пункт. Який саме, не уточнюється.

"Сьогодні в ході важких боїв наші оборонці були змушені відійти ще з декількох своїх позицій, ще один населений пункт сьогодні повністю відійшов під окупацію, під російський контроль. Зараз, на восьму годину вечора, йдуть бої за населений пункт Глибоке, який веде до дамби Трав’янського водосховища. Зараз дуже важка ситуація з Глибоким, але наші оборонці, воїни ТРО, "Кракену" тримають цей населений пункт", – сказав військовий.

Ситуація на Харківському напрямку