RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бои под Харьковом. Украинским защитникам пришлось отойти с некоторых позиций, - подразделение НГУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В Харьковской области, где российские оккупанты предпринимают попытки наступательных действий, защитникам Украины пришлось отойти с нескольких своих позиций, в результате чего один населенный пункт полностью отошел под контроль войск РФ.

По сообщению от бойцов 2-го отдельного отряда Центра спецназначения, на Харьковском направлении идут тяжелые бои.

"Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами преуспевают. Ночь будет очень сложная", - говорится в сообщении.

Боец на опубликованном видео говорит, что украинские военные покинули один населенный пункт. Какой именно, не уточняется.

"Сегодня в ходе тяжелых боев наши защитники были вынуждены отойти еще с нескольких своих позиций, еще один населенный пункт сегодня полностью отошел под оккупацию, под российский контроль. Сейчас, к восьми часам вечера, идут бои за населенный пункт Глубокое, ведущий к дамбе Травянского водохранилища. Сейчас очень тяжелая ситуация с Глубоким, но наши защитники, воины ТРО, "Кракена" держат этот населенный пункт", - сказал военный.

Ситуация на Харьковском направлении

По словам президента Владимира Зеленского, оборонные операции украинских военных продолжаются в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка. "Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию", - отметил глава государства.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 11 мая сообщил, что на Харьковском направлении враг при поддержке авиации совершал атаки в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Волчанск Харьковской области.

Институт изучения войны (ISW) в отчете за 11 мая подтвердил, что российские войска захватили Пыльную и продвинулись к югу от населенного пункта. Также ISW склонен считать, что оккупанты захватили Стрелечью, Красное и Борисовку, но еще не наблюдал геолокационного подтверждения этой оценки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
НацгвардияХарьковВойна в Украине