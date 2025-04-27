Бої в Курській області йдуть попри слова Путіна: яку територію утримують ЗСУ

"Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку", - констатують у зведенні.

Так, минулої доби ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 37 керованих авіаційних бомб, здійснив 296 обстрілів, 14 з них - із реактивних систем залпового вогню.

"Українські захисники зупинили 15 штурмових дій загарбників", - зазначають військові.



Ситуація у Курській області на 27 квітня (t.me/GeneralStaffZSU)

Зазначимо, що у порівнянні з минулою добою, на ранок 27 квітня, окупанти вдвічі зменшили кількість штурмів позицій ЗСУ у Курській області - з 30 до 15. Ще вчора на ранок Курський напрямок входив в топ "найгарячиших" ділянок фронту разом з Покровським напрямком.

Яку територію контролюють ЗСУ на ранок 27 квітня у Курській області

На ранок 27 квітня територія, яку контролюють ЗСУ у Курській області зменшилась на понад 13 кв. км. Зараз ЗСУ контролюють загалом 17,67 кв. км, а вчора загальна територія становила 31,96 кв. км.

Так, якщо вчора в районі Басівки ЗСУ контролювали 9,88 кв. км, то на ранок 27 квітня - тільки 5 кв. км. А в районі Гуєво було 21,08 кв. км, а зараз - 12,67 кв. км.



Яку територію контролюють ЗСУ у Курській області на ранок 27 квітня (deepstatemap.live)