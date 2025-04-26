Два "гарячих" напрямки і понад 150 штурмів росіян. Яка ситуація на фронті на ранок

За добу, 25 квітня, на фронті росіяни 156 разів штурмували позиції українських військ на фронті. Найбільше - на двох напрямках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Ситуація на "найгарячиших" напрямках

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 44 штурмові дії агресора неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка, Стара Миколаївка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Надіївка та в бік Миролюбівки, Малинівки, Романівки.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ, здійснив 370 обстрілів, з яких 9 - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 30 штурмових дій загарбників.

Обстановка на інших ділянках фронту

На Куп’янському напрямку вчора відбулася п’ять атак загарбників. Українські оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Нової Кругляківки

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік Рідкодуба, Дружелюбівки, Глущенкового, Новосергіївки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Новоєгорівки, Колодязів, Нового, Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників у бік Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано вісім боєзіткнень у районі Часового Яру та в напрямку Маркового і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля і Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази намагалися йти вперед в районах населених пунктів Новоданилівка та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог мав одну марну спробу пройти вперед.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.