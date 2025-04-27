Бои в Курской области идут несмотря на слова Путина: какую территорию удерживают ВСУ

Несмотря на "освобождение" Курской области, о котором заявил глава Кремля Владимир Путин, бои на этом направлении продолжаются. ВСУ сохраняют присутствие, контролируя почти 18 кв. км.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении", - констатируют в сводке.
Так, за прошедшие сутки враг нанес 20 авиаударов, сбросив при этом 37 управляемых авиационных бомб, совершил 296 обстрелов, 14 из них - из реактивных систем залпового огня.
"Украинские защитники остановили 15 штурмовых действий захватчиков", - отмечают военные.
Ситуация в Курской области на 27 апреля (t.me/GeneralStaffZSU)
Отметим, что по сравнению с прошлыми сутками, на утро 27 апреля, оккупанты вдвое уменьшили количество штурмов позиций ВСУ в Курской области - с 30 до 15. Еще вчера утром Курское направление входило в топ самых "горячих" участков фронта вместе с Покровским направлением.
На утро 27 апреля территория, которую контролируют ВСУ в Курской области уменьшилась более чем на 13 кв. км. Сейчас ВСУ контролируют в общей сложности 17,67 кв.км, а вчера общая территория составляла 31,96 кв. км.
Так, если вчера в районе Басовки ВСУ контролировали 9,88 кв. км, то на утро 27 апреля - только 5 кв. км. А в районе Гуево было 21,08 кв. км, а сейчас - 12,67 кв. км.
Какую территорию контролируют ВСУ в Курской области на утро 27 апреля (deepstatemap.live)
26 апреля в Кремле объявили о якобы "освобождении" Курской области. Однако, по данным карты Deep State, украинские силы 26 апреля продолжали удерживать около 30 кв. км в этом регионе.
Кроме того, впервые Россия официально подтвердила участие военных КНДР против Украины - они вовлечены в бои именно в Курской области.
В тот же день в Генштабе ВСУ заявили, что оборонительная операция украинский войск в Курской области продолжается, а в Кремле "выдают желаемое за действительное".
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