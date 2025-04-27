Бої в Курській області йдуть попри слова Путіна: яку територію утримують ЗСУ
Попри "звільнення" Курської області, про яке заявив глава Кремля Володимир Путін, бої на цьому напрямку тривають. ЗСУ зберігають присутність, контролюючи майже 18 кв.км.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку", - констатують у зведенні.
Так, минулої доби ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 37 керованих авіаційних бомб, здійснив 296 обстрілів, 14 з них - із реактивних систем залпового вогню.
"Українські захисники зупинили 15 штурмових дій загарбників", - зазначають військові.
Ситуація у Курській області на 27 квітня (t.me/GeneralStaffZSU)
Зазначимо, що у порівнянні з минулою добою, на ранок 26 квітня, окупанти вдвічі зменшили кількість штурмів позицій ЗСУ у Курській області - з 30 до 15. Ще вчора на ранок Курський напрямок входив в топ "найгарячиших" ділянок фронту разом з Покровським напрямком.
Яку територію контролюють ЗСУ на ранок 27 квітня у Курській області
На ранок 27 квітня територія, яку контролюють ЗСУ у Курській області зменшилась на понад 10 кв. км. Так, якщо вчора в районі Басівки ЗСУ контролювали 9,88 кв. км, то на ранок 27 квітня - тільки 5 кв. км. А в районі Гуєво було 21,08 кв. км, а зараз - 12,67 кв. км.
Яку територію контролюють ЗСУ у Курській області на ранок 27 квітня (deepstatemap.live)
"Звільнення" Курської області: що заявив Путін
26 квітня у Кремлі оголосили про нібито "звільнення" Курської області. Однак, за даними карти Deep State, українські сили 26 квітня продовжували утримувати близько 30 кв. км у цьому регіоні.
Крім того, вперше Росія офіційно підтвердила участь військових КНДР проти України - вони залучені до боїв саме у Курській області.
Того ж дня в Генштабі ЗСУ заявили, що оборонна операція український військ в Курській області триває, а в Кремлі "видають бажане за дійсне".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.