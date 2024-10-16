Ворог намагається зламати оборону ЗСУ на Донбасі, - Генштаб

З початку доби 16 жовтня на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Ворог активно тисне на Куп'янському, Лиманському і Курахівському напрямку в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Противник завдав один ракетний удар, застосувавши одну ракету, 49 авіаційних ударів - скинув 50 керованих авіабомб (КАБів), задіяв для ударів 655 дронів-камікадзе та здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку окупанти впродовж цієї доби здійснили чотири атаки поблизу Стариці. Підрозділи Сил оборони успішно відбили всі штурмові дії ворога.

За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 65 окупантів вбитими та пораненими, знищено 16 БпЛА, чотири одиниці спеціальної техніки та автомобіль. Окрім того, значно пошкоджено дві бойові броньовані машини, п’ять автомобілів та одиницю спеціальної техніки ворога.

На Куп’янському напрямку сьогодні зафіксовано 18 атак противника в районах Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого, дев’ять з них тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 17 разів атакували Сили оборони. Ворог намагався просунутися у районах населених пунктів Греківки, Невського, Тернів і Торського. Нашим захисникам вдалось відбити 13 атак противника, бої тривають.

На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районі Ступочок. Всі спроби противника потіснити наших воїнів виявились марними.

Впродовж дня, загарбники один раз атакували позиції українських воїнів поблизу Торецька. Атаку відбито, противник успіху не мав.

На Покровському напрямку з початку доби бої точилися в районах населених пунктів Промінь, Крутий Яр та Селидове. Відбито дев’ять наступальних і штурмових дій ворога. Ще два боєзіткнення тривають. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів і позицій.

Сьогоднішні втрати ворога попередньо складають 155 ліквідованих та поранених окупантів. Також українські військовослужбовці знищили танк, міномет, два мотоцикли та одиницю автомобільної техніки. Окрім того, БМП та два міномети були значно пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час нараховується 46 атак окупантів. Загарбники зберігають найбільшу активність біля Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Георгіївки та поблизу Водяного. Двадцять шість ворожих штурмів відбито Силами оборони, на даний час бої не вщухають.

На Времівському напрямку наші війська відбивали три атаки ворога у напрямку Богоявленки, Новоукраїнки та біля Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку підрозділи наших військ успішно відбили шість штурмових дій військ агресора на наші позиції.