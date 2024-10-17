Бои в Курской области усложняются из-за погоды, враг продвинулся на Донбассе: карты ISW

В Курской области из-за погоды усложняется возможность ведения боевых действий как для украинских войск, так и для российских. Между тем фиксируется продвижение войск РФ вблизи Кременной, Северска и Торецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны ( ISW ) .

Операция ВСУ в России

Сообщается, что из-за плохой погоды замедляется и становится сложнее продвижение маханизированной техники войск РФ и ВСУ на "украинском плацдарме" в Курской области.

Украинский военнослужащий, действующий в Курской области, сообщил, что россияне атакуют небольшими группами пехоты на боевых машинах-амфибиях, и что проблемы со связью между подразделениями ВСУ, вероятно из-за плохих погодных условий, могут способствовать контратакам РФ в регионе.

По его словам, сейчас соотношение между украинской и российской живой силой составляет 1 к 5 военнослужащих, и ВСУ продолжают атаковать, несмотря на нехватку живой силы и проблемы с координацией.

Также военнослужащий ВСУ выразил скептицизм по поводу того, что российские войска начнут штурм Суджи в ближайшие недели или месяцы, отметив, что плохая погода затрудняет продвижение россиян по грунтовым дорогам с использованием боевых машин-амфибий.

Российские источники ISW также признали, что дождевые и грязные условия затрудняют боевые действия для обеих сторон в Курской области, и что войска РФ все больше возлагаются на артиллерийский огонь.

Бывший российский инструктор "Шторм-Z" и "военкор" утверждал, что российские войска якобы сначала успешно продвинулись на северо-западном фланге "украинского плацдарма" в Курской области, но затем остановились и с тех пор не добились значительных успехов.

Войска РФ недавно продвинулись на западной стороне "украинского плацдарма" в Курской области.

Геолокационные кадры от 16 октября показывают, что путинские войска продвинулись восточнее Любимовки и на западе н.п. Зеленый Путь (оба юго-восточнее Коренево).

Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 14 октября, показывают, что войска РФ продвинулись в полях северо-западнее н.п. Кругленое (юго-восточнее Коренево).

На геолокационных кадрах от 15 октября видно, как войска РФ наносят удары по позициям ВСУ в здании в Ольговке (непосредственно восточнее Коренево), что свидетельствует о том, что украинские силы недавно восстановили некоторые позиции здесь, говорится в отчете.

Украинские военнослужащие, воюющие в Курской области, 16 октября сообщили, что российские и украинские силы ведут бои за Ольговку и Новоивановку, которые частично находятся под украинским контролем.

Сообщается, что российские и украинские силы продолжали бои возле Толстого Луга, Любимовки, Зеленого Пути, Нижнего Клина, Малой Лохни и Новоивановки, возле Ольговки, Русского Поречья, Нижней Паровой, Нечаева, Плехово, в районе Русской Конопельки и Фанасеевки.

Российские и украинские силы продолжали ограниченные позиционные боевые действия в Глушковском районе 15 и 16 октября, но продвижения не последовало.

Связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что на северной окраине Нового Пути продолжаются бои, но подтверждений тому, что российсике войска захватили село - нет.

Другой известный российский блогер заявил, что путинские войска захватили пункт пропуска "Константиновка" на международной границе между Курской и Сумской областями.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Сообщается, что украинские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области.

16 октября Главное управление военной разведки Минобороны Украины сообщило, что подразделения ГУР зачистили лесной массив площадью 400 гектаров севернее Липцев 15 октября, хотя в ISW еще не наблюдали визуальных доказательств, указывающих на то, где находится данная лесная зона.

В ГУР сообщили, что подразделения разведчиков в ходе операции уничтожили три мотострелковых батальона РФ, а также отряд "Шторм" и разведывательную роту 7-го мотострелкового полка.

Войска РФ наступали вблизи Волчанска и Старицы 15 и 16 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

16 октября в Харьковской группировке войск ВСУ показали кадры, на которых демонстрируется недавнее отражение украинскими силами российской механизированной атаки численностью во взвод в неопределенном районе Харьковского направления, и сообщили об уничтожении 3 российских бронемашин.

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты продвинулись к северо-западу от Сватово. Геолокационные кадры от 12 октября показывают, что войска РФ продвинулись вдоль бурелома к востоку от Кругляковки.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись дальше в пределах восточной и юго-восточной окраины Колесниковки, хотя в ISW не нашли подтверждения.

Российский блогер рассказывал, что войска РФ особенно сосредотачивают наступление на украинские позиции у Колесниковки.

15 и 16 октября российсике захватчики наступали в районе Кучеровки и Петропавловки и в районе Новоосиново, Глушковки, Песчаное, Лозовой, Кругляковки, Колесниковки и Вишневое.

Войска РФ, скорее всего, недавно оккупировали Невское и большую часть Макеевки (оба к северо-западу от Кременной).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказал, что оккупанты после того, как захватили Невское, также пытаются продвигаться на запад через реку Жеребец в направлении Новолюбовки и на юг в направлении Новосадово.

По словам Машовца, россияне захватили Макеевку, форсировали реку Жеребец в этом районе и закрепились на плацдарме размером до роты на правом берегу реки Жеребец.

Аналитики ISW наблюдали подтверждение того, что войска РФ действуют в западной части Макеевки на западном берегу реки Жеребец, но еще не получили подтверждений, что они действуют в крайней юго-западной части населенного пункта на западном берегу реки Жеребец.

15 и 16 октября войска РФ продолжали наступательные действия в районах Грековки, Макеевки и Невское, в районе Тернов, Торского и Заречного.

15 октября российский "военкор" заявил, что войска РФ якобы отразили украинскую диверсионно-разведывательную группу вблизи Шипиловки (юго-восточнее Кременной).

Как рассказал Машовец, войска РФ готовятся усилить наступление в Кременной, но отметил, что российским силам в этом районе, вероятно, не хватает резервов, необходимых для поддержки длительных интенсивных наступательных операций.

Аналитики ISW отмечают, что в конце сентября российские оккупанты активизировали свои усилия, чтобы выйти к реке Оскол вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная, хотя резерв у 7 тысяч человек, вероятно, ограничит действия россиян и срок, который долго они смогут держать этот усиленный. темп наступления в районе Кременной.

Операция №3 - Донецкая область

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 16 октября, показывают, что оккупанты продвинулись к северу от Верхнекаменского.

15 октября представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова сообщила, что украинские силы отразили российско-механизированную атаку численностью примерно во взвод на Северском направлении.

16 октября войска РФ наступали в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские оккупанты вели также наступательные операции в районе Калиновки, Ступочек и Предтечино.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ успешно отражают российские атаки к юго-востоку от Часового Яра, несмотря на то, что войска РФ, вероятно, держат под огненным контролем основные украинские наземные линии связи возле города.

Войска РФ продвинулись вблизи Торецка. Геолокационные кадры от 15 и 16 октября показывают, что оккупанты продвинулись в восточной части Торецка и в западной части Дружбы.

Российские захватчики наступали под Торецком, около Дачного и Щербиновки 15 и 16 октября.

15 октября Бобовникова сообщила, что российская артиллерия и авиация уничтожила все здания, которые ВСУ могли использовать в качестве оборонительных позиций в Торецке.

Войска РФ 16 октября продолжали наступательные действия в Покровском направлении, но продвижения не имели.

16 октября в Минобороны РФ заявили о захвате н.п. Красный Яр (юго-восточнее Покровска), а российский блогер утверждал, что войска РФ продвинулись юго-западнее Селидового.

Однако эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Несколько российских "военкоров" рассказывали, что войска РФ пытаются окружить Селидово.

Действовавший в этом районе украинский военный заявил, что оккупанты пытаются как обойти Селидово, так и продвинуться к окрестностям населенного пункта.

Войска РФ продолжали атаки в районе Луч и Миролюбовки, возле Новотроицкого, Красного Яра, Селидово, Крутого Яра, Цукурино, Зоряное, Желанное Второе, Измайловки, Новодмитровки, Горняка, Новоселидовки и Кременной Балки 15 и 16 октября.

Один российский военкор рассказывал, что в последнее время ухудшение погодных условий на Покровском направлении замедлило темп боевых действий в этом районе.

Российские оккупанты 15 и 16 октября наступали в районе Георгиевки, но без продвижения.

Действовавшая на Кураховском направлении бригада 15 октября опубликовала кадры, на которых ВСУ отражают механизированную атаку россиян по крайней мере во взвод в неопределенном районе на Кураховском направлении.

Действовавший в этом районе украинский военный заявил, что ВСУ отразили российский механизированный штурм размером во взвод и усиленный российский механизированный штурм утром 16 октября на неопределенных участках Курахового направления.

Войска РФ наступали также юго-западнее Донецка вблизи Угледара 15 и 16 октября, но продвижения не имели.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись к западу от Водяное и вблизи Золотой Нивы.

15 и 16 октября продолжались бои около Золотой Нивы и Богоявленки (к северо-западу от Угледара).

15 и 16 октября российские оккупанты наступали в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей вблизи Роздольного, но продвижения не имели.

"Южная ось"

Войска РФ атаковали в западной части Запорожской области возле Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино) 15 и 16 октября, но продвижения здесь не было.

15 октября российский "военкор" заявил, что путинские войска начали продвигаться к северному Каменскому, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

"Военкор" утверждал, что перепады высот в пределах Каменского и Днепровского водохранилища к востоку от населенного пункта затрудняют продвижение войск РФ в населенном пункте.

Российский блогер заявил, что дождливая погода в Запорожской области затопила окопы россиян и усложнила использование колесной техники для доставки боеприпасов и провианта на передовые позиции.

Войска РФ 15 и 16 октября атаковали на левобережье Херсонской области, но не имели подтвержденного продвижения.

16 октября российский "военкоры" заявил, что войска РФ якобы отразили украинский рейд на оккупированную Россией Кинбурнскую косу в ночь на 16 октября. Однако эксперты ISW не наблюдали доказательств.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 16 октября информировали, что с начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины отметили, что российские захватчики активно давят на Купянском, Лиманском и Кураховском направлении в Донецкой области.

Добавим, вчера в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что бойцы ГУП провели успешную операцию в районе Липцев Харьковской области. Удалось уничтожить полк российских окупантов и зачистить 400 га леса.