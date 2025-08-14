ua en ru
Бої за Часів Яр: українські воїни зупиняють штурми РФ попри заяви Кремля

Часів Яр, Четвер 14 серпня 2025 10:14
Бої за Часів Яр: українські воїни зупиняють штурми РФ попри заяви Кремля Фото: українські воїни зупиняють штурми РФ в Часів Ярі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські захисники на Краматорському напрямку стримують штурми росіян біля Часового Яру, спростовуючи заяви Кремля про "захоплення" міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного сержанта роти вогневої підтримки 5-ї штурмової бригади Юрія Сиротюка в ефірі телемарафону.

"Ми зараз на напрямку Часового Яру, де (російський диктатор Володимир, ред.) Путін особисто заявив, що місто взяте. Насправді ворог з 2023 року безуспішно намагається атакувати це маленьке місто, де до війни проживало менше 10 тисяч людей. Бої важкі, але жодних стратегічних успіхів у росіян немає", - зазначив військовий.

За його словами, російські сили діють малими піхотними групами, намагаючись проникнути в українські позиції, встановити прапор та використати ці епізоди для інформаційної пропаганди.

"Є таке явище, коли один-два вороги намагаються зайти нам у спину, виставити свій прапор і заявити про чергове взяття населеного пункту. Це неправда. Так, ситуація важка, але фронт не прорвано. Українське суспільство не повинно вестися на такі повідомлення", - підкреслив Сиротюк.

Він наголосив, що подібні спроби росіяни здійснювали й в попередні роки, але вони не змінюють загальної оперативної ситуації на фронті.

Ситуація в Часовому Яру

Нагадаємо, що ще 31 липня Міноборони Росії заявило про "захоплення" міста Часів Яр Донецької області.

В ОСУВ "Дніпро" відразу висміяли заяви росіян та спростували їхню брехню. Водночас українські військові пояснили "перфоманси" росіян у Часовому Яру.

Як виявилось, росіянам навіть довелося підключати "важку артилерію".

Зокрема 1 серпня про "захоплення" Часового Яру привселюдно в прямому ефірі збрехав навіть особисто російський диктатор Володимир Путін. Але й це не допомогло: ЗСУ оперативно спростували маячню диктатора.

Більше про оборону одного з ключових міст Донеччини - в репортажі РБК-Україна "Тут проходить молодість". Як добровольці тримають Часів Яр".

