Бої за Часів Яр: українські воїни зупиняють штурми РФ попри заяви Кремля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного сержанта роти вогневої підтримки 5-ї штурмової бригади Юрія Сиротюка в ефірі телемарафону.

"Ми зараз на напрямку Часового Яру, де (російський диктатор Володимир, ред.) Путін особисто заявив, що місто взяте. Насправді ворог з 2023 року безуспішно намагається атакувати це маленьке місто, де до війни проживало менше 10 тисяч людей. Бої важкі, але жодних стратегічних успіхів у росіян немає", - зазначив військовий.

За його словами, російські сили діють малими піхотними групами, намагаючись проникнути в українські позиції, встановити прапор та використати ці епізоди для інформаційної пропаганди.

"Є таке явище, коли один-два вороги намагаються зайти нам у спину, виставити свій прапор і заявити про чергове взяття населеного пункту. Це неправда. Так, ситуація важка, але фронт не прорвано. Українське суспільство не повинно вестися на такі повідомлення", - підкреслив Сиротюк.

Він наголосив, що подібні спроби росіяни здійснювали й в попередні роки, але вони не змінюють загальної оперативної ситуації на фронті.