Бояться втратити "важіль впливу". Politico назвало країни, які проти передачі Україні активів РФ

Низка країн Європейського союзу (ЄС) та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні заморожених активів Російської Федерації (РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як повідомляє Politico, європейські країни можуть арештувати російські активи через те, що залишаються осторонь переговорів Сполучених Штатів Америки (США) та Росії. Це дозволить їм забезпечити собі місце у діалозі.
Тим часом країни Балтії, а також Північної Європи вважають, що кошти необхідно негайно передати Україні. Цю позицію також підтримують:
Серед країн, які виступають проти передачі активів Україні:
Ті, хто виступають проти побоюються, що конфіскація активі може налякати міжнародних інвесторів, а також позбавити ЄС найбільшої переваги в мирних переговорах.
"Якби ви розморозили (активи, - ред.) і віддали Україні, у вас їх більше немає, і ви не можете використовувати їх як розмінну монету", - заявив один із дипломатів ЄС з останнього табору.
Politico додає, що вчора, 24 лютого, президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з головою Білого дому Дональдом Трампом заявив, що західні союзники можуть законно використовувати доходи від активів під час війни. Водночас він наполягав на тому, що конфіскація є нібито незаконною.
Наприкінці грудня голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Сибіга закликав партнерів перейти від заморожування активів РФ до їхньої конфіскації та зазначив, що кошти потрібно спрямовувати на підтримку України.
Тим часом Reuters повідомляє, що Росія може погодитись передати частину своїх активів на відновлення України.
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