Боятся потерять "рычаг влияния". Politico назвало страны, которые против передачи Украине активов РФ

Ряд стран Европейского союза (ЕС) и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов Российской Федерации (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как сообщает Politico, европейские страны могут арестовать российские активы из-за того, что остаются в стороне от переговоров Соединенных Штатов Америки (США) и России. Это позволит им обеспечить себе место в диалоге.
Между тем страны Балтии, а также Северной Европы считают, что средства необходимо немедленно передать Украине. Эту позицию также поддерживают:
Среди стран, которые выступают против передачи активов Украине:
Те, кто выступают против опасаются, что конфискация активы может напугать международных инвесторов, а также лишить ЕС наибольшего преимущества в мирных переговорах.
"Если бы вы разморозили (активы, - ред.) и отдали Украине, у вас их больше нет, и вы не можете использовать их как разменную монету", - заявил один из дипломатов ЕС из последнего лагеря.
Politico добавляет, что вчера, 24 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что западные союзники могут законно использовать доходы от активов во время войны. В то же время он настаивал на том, что конфискация является якобы незаконной.
В конце декабря глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига призвал партнеров перейти от замораживания активов РФ к их конфискации и отметил, что средства нужно направлять на поддержку Украины.
Между тем Reuters сообщает, что Россия может согласиться передать часть своих активов на восстановление Украины.
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