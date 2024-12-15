Сибіга закликав партнерів перейти від заморожування активів РФ до їх конфіскації

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів зробити крок для конфіскації активів Росії. Кошти потрібно направити на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу в X (Twitter).

"Змусити агресора відшкодувати збитки та шкоду є справедливим і законним", - додав Сибіга.

Глава МЗС закликав перейти від заморожування до конфіскації російських активів. Він вважає, що потрібно використовувати не лише прибутки, але й самі активи РФ для підтримки оборони, стійкості та відновлення України.

Кредит від заморожених активів РФ

Нагадаємо, раніше країни G7 погодили виділення Україні кредиту, який буде забезпечуватися прибутком від заморожених активів центробанку Росії.

У вересні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час офіційного візиту до Києва оголосила про виділення кредиту на 35 млрд євро в рамках зобов'язань G7.

Також нещодавно глава уряду Денис Шмигаль анонсував виділення Україні 50 млрд доларів під заморожені російські активи.

За словами президента Володимира Зеленського, ЄС направить близько мільярд євро з доходів від заморожених російських активів на виробництво української зброї.

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