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Сибіга закликав партнерів перейти від заморожування активів РФ до їх конфіскації

Київ, Неділя 15 грудня 2024 14:28
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Сибіга закликав партнерів перейти від заморожування активів РФ до їх конфіскації Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів зробити крок для конфіскації активів Росії. Кошти потрібно направити на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу в X (Twitter).

Глава МЗС закликав перейти від заморожування до конфіскації російських активів. Він вважає, що потрібно використовувати не лише прибутки, але й самі активи РФ для підтримки оборони, стійкості та відновлення України.

"Змусити агресора відшкодувати збитки та шкоду є справедливим і законним", - додав Сибіга.

Кредит від заморожених активів РФ

Нагадаємо, раніше країни G7 погодили виділення Україні кредиту, який буде забезпечуватися прибутком від заморожених активів центробанку Росії.

У вересні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час офіційного візиту до Києва оголосила про виділення кредиту на 35 млрд євро в рамках зобов'язань G7.

Також нещодавно глава уряду Денис Шмигаль анонсував виділення Україні 50 млрд доларів під заморожені російські активи.

За словами президента Володимира Зеленського, ЄС направить близько мільярд євро з доходів від заморожених російських активів на виробництво української зброї.

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МЗС України Андрій Сибіга
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