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Бояться терактів: у Москві скасували парад до 1 травня

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Москва, Субота 15 квітня 2023 13:22
Бояться терактів: у Москві скасували парад до 1 травня Фото: у Москві скасували парад до 1 травня (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Москві вирішили відмовитися від проведення параду на 1 травня через нібито "підвищений рівень терористичної небезпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"У столиці не буде ходи та мітингів, але планується урочисте засідання, в якому братиме участь профспілковий актив, профспілкові керівники та запрошені деякі представники соціальних партнерів", - сказав заступник голови Федерації незалежних профспілок Росії Олександр Шершуков.

За його словами, основні форми проведення 1 травня - це зустрічі у трудових колективах, зустрічі керівників регіонів із профактивом, а також засідання тристоронніх комісій.

"Через те, що зараз рівень терористичної небезпеки вищий, навіть у тих регіонах, які далекі від місць (проведення - ред.) "спеціальної військової операції" (війни РФ проти України - ред.). Так і те, що потрібно в інших формах як мінімум цей Першотравень проводити, на наш погляд", - сказав він.

Нагадаємо, у ряді регіонів РФ, що межують з Україною, і окупованому Криму вирішили не проводити військові паради на 9 травня.

Крім того, у Курській та Білгородській областях Росії вирішили не проводити парад, щоб нібито "не спровокувати супротивника".

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