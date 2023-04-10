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У Курській та Бєлгородській областях РФ відмовились проводити парад на 9 травня

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Бєлгород, Курськ, Понеділок 10 квітня 2023 11:46
У Курській та Бєлгородській областях РФ відмовились проводити парад на 9 травня Фото:у Курській та Бєлгородській областях РФ відмовились проводити парад на 9 травня (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Курській та Бєлгородській областях РФ передумали проводити парад на 9 травня. Пояснюють це тим, що нібито бояться спровокувати "супротивника".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські пропагандистські ЗМІ.

"У Курську з міркувань безпеки не проводитимуть парад на 9 травня. Це пов'язано із позицією оперштабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити антитерористичні заходи",- нафантазував губернатор Курської області Роман Старовойт.

Минулого тижня парад також скасували у Бєлгородській області. Губернатор В'ячеслав Гладков пояснював це небажанням нібито "провокувати супротивника"

Раніше ми писали про те, що росіяни заявили про падіння безпілотників у Підмосков'ї та Курській області.

Також нагадаємо, що у Брянській області РФ заявили про чергову "атаку дрона". Український безпілотник нібито атакував військкомат.

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