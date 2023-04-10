Фото:у Курській та Бєлгородській областях РФ відмовились проводити парад на 9 травня (Getty Images)

У Курській та Бєлгородській областях РФ передумали проводити парад на 9 травня. Пояснюють це тим, що нібито бояться спровокувати "супротивника".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські пропагандистські ЗМІ.