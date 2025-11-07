Бояться шпигунів та дронів? У Росії планують на добу вимикати мобільний інтернет

За даними видання, нові обмеження стосуватимуться тих абонентів, які певний час були в міжнародному роумінгу або сама сім-картка була неактивна понад 72 години.

Проте, за словами джерела, влада затвердила механізм, який має скоротити час "охолодження".

Подібний крок може бути спрямований на обмеження роботи сім-карток, які використовуються для безпілотників, або створення "сімок" за кордоном та активації їх у Росії.

Джерела видання додають, що введення "періоду охолодження" для сім-карт цілком може застосовуватися як захід протидії безпілотникам, що використовуються для атак на російську інфраструктуру, або для протидії промисловому шпигунству.

Водночас саме собою "охолодження" в контексті безпілотних атак не дає стовідсоткової гарантії безпеки.