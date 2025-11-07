Боятся шпионов и дронов? В России планируют на сутки выключать мобильный интернет

По данным издания, новые ограничения будут касаться тех абонентов, которые определенное время были в международном роуминге или сама сим-карта была неактивна более 72 часов.

Однако, по словам источника, власти утвердили механизм, который должен сократить время "охлаждения".

Подобный шаг может быть направлен на ограничение работы сим-карт, которые используются для беспилотников, или создание "симок" за рубежом и активации их в России.

Источники издания добавляют, что введение "периода охлаждения" для сим-карт вполне может применяться как мера противодействия беспилотникам, используемым для атак на российскую инфраструктуру, или для противодействия промышленному шпионажу.

В то же время само по себе "охлаждение" в контексте беспилотных атак не дает стопроцентной гарантии безопасности.