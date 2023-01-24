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Бояться за Санкт-Петербург. У Лаврова озвучили абсурдну причину дипскандалу з Естонією

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Росія, Вівторок 24 січня 2023 11:04
Бояться за Санкт-Петербург. У Лаврова озвучили абсурдну причину дипскандалу з Естонією Фото: посол РФ в Естонії назвав причину дипскандалу між країнами (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Захід планує поставити Естонії сучасні види звичайних озброєнь, які нібито здатні "тримати Санкт-Петербург під прицілом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського посла Володимира Липаєва у вівторок, 24 січня.

"Сюди (до Естонії, - ред.) планується поставити найсучасніші види звичайних озброєнь, які здатні тримати під прицілом Санкт-Петербург, створюється система протиракетної оборони середнього радіуса дії. Мимоволі запитуєш: а з ким Естонія планує воювати?" - сказав дипломат.

Дипскандал Росії та Естонії: що відомо

23 січня Росія вирішила знизити рівень дипломатичних відносин із Естонією. Обидві країни будуть представлені у столицях тимчасовим повіреним у справах замість послів. Своєю чергою, цього ж дня Естонія ухвалила рішення про висилку посла Росії з країни. Він залишить країну не пізніше 7 лютого. Водночас глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що "кроки Росії не завадять Естонії і надалі підтримувати Україну, яка вже майже рік бореться за свій суверенітет і безпеку".

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