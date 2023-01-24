Бояться за Санкт-Петербург. У Лаврова озвучили абсурдну причину дипскандалу з Естонією
Захід планує поставити Естонії сучасні види звичайних озброєнь, які нібито здатні "тримати Санкт-Петербург під прицілом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського посла Володимира Липаєва у вівторок, 24 січня.
"Сюди (до Естонії, - ред.) планується поставити найсучасніші види звичайних озброєнь, які здатні тримати під прицілом Санкт-Петербург, створюється система протиракетної оборони середнього радіуса дії. Мимоволі запитуєш: а з ким Естонія планує воювати?" - сказав дипломат.
Дипскандал Росії та Естонії: що відомо
23 січня Росія вирішила знизити рівень дипломатичних відносин із Естонією. Обидві країни будуть представлені у столицях тимчасовим повіреним у справах замість послів. Своєю чергою, цього ж дня Естонія ухвалила рішення про висилку посла Росії з країни. Він залишить країну не пізніше 7 лютого. Водночас глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що "кроки Росії не завадять Естонії і надалі підтримувати Україну, яка вже майже рік бореться за свій суверенітет і безпеку".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.