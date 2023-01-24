Боятся за Санкт-Петербург. У Лаврова озвучили абсурдную причину дипскандала с Эстонией

"Сюда (в Эстонию, - ред.) планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?" - сказал дипломат.

Дипскандал России и Эстонии: что известно

23 января Россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Обе страны будут представлены в столицах временным поверенным по делам вместо послов. В свою очередь, в этот же день, Эстония приняла решение о высылке посла России из страны. Он покинет страну не позднее 7 февраля. В то же время, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что "шаги России не помешают Эстонии и дальше поддерживать Украину, которая уже почти год борется за свой суверенитет и безопасность".