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Боятся за Санкт-Петербург. У Лаврова озвучили абсурдную причину дипскандала с Эстонией

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Россия, Вторник 24 января 2023 11:04
Боятся за Санкт-Петербург. У Лаврова озвучили абсурдную причину дипскандала с Эстонией Фото: посол РФ в Эстонии назвал причину дипскандала между странами (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Запад планирует поставить Эстонии современные виды обычных вооружений, которые, якобы способны "держать Санкт-Петербург под прицелом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского посла Владимира Липаева во вторник, 24 января.

"Сюда (в Эстонию, - ред.) планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?" - сказал дипломат.

Дипскандал России и Эстонии: что известно

23 января Россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Обе страны будут представлены в столицах временным поверенным по делам вместо послов. В свою очередь, в этот же день, Эстония приняла решение о высылке посла России из страны. Он покинет страну не позднее 7 февраля. В то же время, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что "шаги России не помешают Эстонии и дальше поддерживать Украину, которая уже почти год борется за свой суверенитет и безопасность".

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