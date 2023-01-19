Не бояться покарання. У Росії створюють новий простір для критики Путіна, - ISW

"У РФ в

У звіті ISW навели приклад, як військовий злочинець Ігор Гіркін різко натякнув, що підтримує

Окрім цього, "Кухар Путіна" прямо "атакував" Кремль, назвавши тих, хто там працює, "зрадниками, які хочуть, щоб РФ програла війну".

"Путін вирішив протягом тривалого часу не піддавати цензурі ці висловлювання", - підсумували в Інститут вивчення війни.

Ключові висновки ISW: