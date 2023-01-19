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Не бояться покарання. У Росії створюють новий простір для критики Путіна, - ISW

Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У російській провоєнній спільноті створюють простір для критики диктатора Володимира Путіна, не боячись покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"У РФ в

У звіті ISW навели приклад, як військовий злочинець Ігор Гіркін різко натякнув, що підтримує

Окрім цього, "Кухар Путіна" прямо "атакував" Кремль, назвавши тих, хто там працює, "зрадниками, які хочуть, щоб РФ програла війну".

"Путін вирішив протягом тривалого часу не піддавати цензурі ці висловлювання", - підсумували в Інститут вивчення війни.

Ключові висновки ISW:

Нагадаємо, 11 січня Міноборони РФ призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов.

Пізніше в Інституті вивчення війни наголошували на тому, що таке призначення є частково політичним рішенням. Таким чином Путін хоче послабити владу силовиків, лідером яких був Сергій Суровікін.

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