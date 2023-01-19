Не боятся наказания. В России создают новое пространство для критики Путина, - ISW

В российском провоенном сообществе создают пространство для критики диктатора Владимира Путина, не боясь наказания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Путин решил в течение длительного времени не подвергать цензуре эти высказывания", - подытожили в Институт изучения войны.

Кроме этого, "Повар Путина" прямо "атаковал" Кремль, назвав работающих там "предателями, которые хотят, чтобы РФ проиграла войну".

В отчете ISW привели пример, как военный преступник Игорь Гиркин резко намекнул, что поддерживает

Напомним, 11 января Минобороны РФ назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Позже в Институте изучения войны отмечали, что такое назначение является частично политическим решением. Таким образом Путин хочет ослабить власть силовиков, лидером которых был Сергей Суровикин.

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