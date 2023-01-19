Не боятся наказания. В России создают новое пространство для критики Путина, - ISW

В отчете ISW привели пример, как военный преступник Игорь Гиркин резко намекнул, что поддерживает
Кроме этого, "Повар Путина" прямо "атаковал" Кремль, назвав работающих там "предателями, которые хотят, чтобы РФ проиграла войну".
"Путин решил в течение длительного времени не подвергать цензуре эти высказывания", - подытожили в Институт изучения войны.
Ключевые выводы ISW:
Речь Путина в память о блокаде Ленинграда продолжила иллюстрировать, что он остается неуверенным в своей способности существенно формировать российское информационное пространство.
Речь Путина, вероятно, является частью большей информационной попытки завернуть "СВО" в общие российские национальные мифы о "Великой Отечественной войне" (Второй мировой войне), чтобы увеличить поддержку в России длительной войны и мобилизации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ужеточил эти усилия, откровенно и бессмысленно заявив, что Украина и Запад продолжают геноцид русского народа.
Путин продолжает усилия по восстановлению оборонно-промышленной базы России для поддержания длительной войны в Украине.
Путин и Лавров продолжают отрицать украинский суверенитет и категорически отказываются от прямых переговоров с Украиной.
Пригожин становится все смелее в своих словесных атаках на Минобороны (МО) России и Кремль.
Российские войска продолжали ограниченные контратаки, чтобы отвоевать утраченные позиции вблизи Кременной.
Российские войска продолжали наступательные действия вблизи Соледара, Бахмута, Авдеевки и Донецка.
Минобороны РФ продолжает пытаться приуменьшить роль ЧВК "Вагнер" в заявленных тактических наступлениях в районе Соледара.
Украинские официальные лица отметили, что российские войска сосредоточены в Запорожской области, возможно, для проведения больших оборонительных или наступательных усилий.
Российские вооруженные силы все чаще используют зажигательные боеприпасы для ударов на юге Украины, которые в противном случае кажутся обычными, и подтверждают недавнюю оценку ISW о том, что российские вооруженные силы, вероятно, столкнутся с нехваткой обычных артиллерийских снарядов.
Украинские и российские источники продолжали указывать, что российские власти, вероятно, готовятся ко второй волне мобилизации.