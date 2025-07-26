Бояться п'яної десантури? Російське місто-мільйонник вирішило відключити всі фонтани

В Ростові-на-Дону місцева влада прийняла рішення відключити та висушити усі фонтани у дні сакральних російських військових свят - дня військово-морського флоту (27 липня) та дні повітряно-десантних військ (2 серпня).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Новая газета".
Зазначається, що плани відключення фонтанів підтвердив департамент мерії Ростова. Більшість фонтанів будуть працювати у проміжках між 27 липня та 2 серпня окрім найбільшого ростовського фонтану "Атланти" - його росіяни вимкнуть остаточно.
"Традиційно у День ВДВ відставні військові та дембелі, які відслужили термінову службу у цьому роді військ, по всій країні влаштовують купання у фонтанах та демонстрацію прапора десанту. У цей день нерідко трапляються бійки за участю людей у формі ВДВ", - нагадало російське видання.
Зазначимо, нещодавно в Росії раптово скасували головний військово-морський парад країни, який зазвичай проводиться у Санкт-Петербурзі 27 липня. Жодної причини скасування параду в уряді РФ не озвучували.
Причиною скасування усіх заходів військової спрямованості може стати страх російського уряду перед тим, що росіяни побачать реальні масштаби втрат. Так, з 24 лютого 2022 року тільки живої сили було втрачено понад один мільйон одиниць. Зокрема за добу 25 липня росіяни втратили 1080 одиниць особового складу.
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