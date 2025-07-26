Бояться п'яної десантури? Російське місто-мільйонник вирішило відключити всі фонтани

Зазначається, що плани відключення фонтанів підтвердив департамент мерії Ростова. Більшість фонтанів будуть працювати у проміжках між 27 липня та 2 серпня окрім найбільшого ростовського фонтану "Атланти" - його росіяни вимкнуть остаточно.

"Традиційно у День ВДВ відставні військові та дембелі, які відслужили термінову службу у цьому роді військ, по всій країні влаштовують купання у фонтанах та демонстрацію прапора десанту. У цей день нерідко трапляються бійки за участю людей у формі ВДВ", - нагадало російське видання.