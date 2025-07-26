RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Боятся пьяной десантуры? Российский город-миллионник решил отключить все фонтаны

Иллюстративное фото: фонтаны в Ростове отключат как раз на советский "день ВДВ" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Ростове-на-Дону местные власти приняли решение отключить и высушить все фонтаны в дни сакральных российских военных праздников - дня военно-морского флота (27 июля) и дня воздушно-десантных войск (2 августа).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание"Новая газета".

Отмечается, что планы отключения фонтанов подтвердил департамент мэрии Ростова. Большинство фонтанов будут работать в промежутках между 27 июля и 2 августа кроме крупнейшего ростовского фонтана "Атланты" - его россияне выключат окончательно.

"Традиционно в День ВДВ отставные военные и дембеля, которые отслужили срочную службу в этом роде войск, по всей стране устраивают купание в фонтанах и демонстрацию флага десанта. В этот день нередко случаются драки с участием людей в форме ВДВ", - напомнило российское издание.

Отметим, недавно в России внезапно отменили главный военно-морской парад страны, который обычно проводится в Санкт-Петербурге 27 июля. Никакой причины отмены парада в правительстве РФ не озвучивали.

Причиной отмены всех мероприятий военной направленности может стать страх российского правительства перед тем, что россияне увидят реальные масштабы потерь. Так, с 24 февраля 2022 года только живой силы было потеряно более одного миллиона единиц. В частности, за сутки 25 июля россияне потеряли 1080 единиц личного состава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация