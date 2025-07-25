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В Росії без пояснення причин скасували головний військово-морський парад країни

Росія, П'ятниця 25 липня 2025 22:38
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В Росії без пояснення причин скасували головний військово-морський парад країни Ілюстративне фото: Росія вперше за довгий час не проведе парад на день ВМФ (Nexta Live)
Автор: Антон Корж

В Росії раптово скасували головний військово-морський парад країни, який зазвичай проводиться у Санкт-Петербурзі 27 липня. Жодної причини скасування параду в уряді РФ не озвучували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зазначається, що кожного року на день військово-морського флоту в Росії проводиться військово-морський парад у Санкт-Петербурзі та інших містах. Петербурзький парад зазвичай вважається найголовнішим. Проте цього року не буде ані проходу кораблів Невою, ані салютів з Петропавловської фортеці.

"Кремль більше не може вдавати, що війна не стосується російського тилу. Війна впливає на всі сфери життя у РФ, навіть на такі символічні та гучні події, як парад флоту. Сьогодні російські кораблі не можуть почуватися у безпеці навіть на власній території", - пишуть в ЦПД.

Припускається, що за скасуванням параду стоїть побоювання військового командування, що втрати російського флоту на війні проти України стануть очевидними. А парад, який мав би демонструвати "силу" Росії, покаже її слабкість.

"На цьому тлі дуже промовистими є новини про рішення списати та відправити на брухт єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", - додали у ЦПД.

Прокляття для російського флоту

Єдиний російський авіаносний корабель, "Адмірал Кузнєцов" перебуває на ремонті з 2018 року, при цьому на ньому сталася низка інцидентів - аварія плавучого доку та кілька пожеж. Наприклад, наприкінці грудня 2022 року на кораблі сталася пожежа, яка остаточно прикувала "Кузнєцова" до причалів.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що авіаносець РФ "Адмірал Кузнєцов" перебуває у критичному стані. Також стало відомо, що частину його екіпажу відправили воювати в Україну, а літаки почали використовувати для супроводу Ту-95МС.

А у липні 2025 року в Росії взагалі заговорили про списання крейсера на брухт. Мовляв, корабель, збудований 40 років тому, вже не відповідає викликам сучасності. Цю інформацію 25 липня підтвердили у російському ВТБ Банку, який володіє "Об'єднаною суднобудівною корпорацією" в Росії.

За даними росіян, на ремонт "Кузнєцова" з 2018 року було витрачено щонайменше 86 млрд рублів.

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