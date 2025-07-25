В Росії без пояснення причин скасували головний військово-морський парад країни
В Росії раптово скасували головний військово-морський парад країни, який зазвичай проводиться у Санкт-Петербурзі 27 липня. Жодної причини скасування параду в уряді РФ не озвучували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).
Зазначається, що кожного року на день військово-морського флоту в Росії проводиться військово-морський парад у Санкт-Петербурзі та інших містах. Петербурзький парад зазвичай вважається найголовнішим. Проте цього року не буде ані проходу кораблів Невою, ані салютів з Петропавловської фортеці.
"Кремль більше не може вдавати, що війна не стосується російського тилу. Війна впливає на всі сфери життя у РФ, навіть на такі символічні та гучні події, як парад флоту. Сьогодні російські кораблі не можуть почуватися у безпеці навіть на власній території", - пишуть в ЦПД.
Припускається, що за скасуванням параду стоїть побоювання військового командування, що втрати російського флоту на війні проти України стануть очевидними. А парад, який мав би демонструвати "силу" Росії, покаже її слабкість.
"На цьому тлі дуже промовистими є новини про рішення списати та відправити на брухт єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", - додали у ЦПД.
Прокляття для російського флоту
Єдиний російський авіаносний корабель, "Адмірал Кузнєцов" перебуває на ремонті з 2018 року, при цьому на ньому сталася низка інцидентів - аварія плавучого доку та кілька пожеж. Наприклад, наприкінці грудня 2022 року на кораблі сталася пожежа, яка остаточно прикувала "Кузнєцова" до причалів.
Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що авіаносець РФ "Адмірал Кузнєцов" перебуває у критичному стані. Також стало відомо, що частину його екіпажу відправили воювати в Україну, а літаки почали використовувати для супроводу Ту-95МС.
А у липні 2025 року в Росії взагалі заговорили про списання крейсера на брухт. Мовляв, корабель, збудований 40 років тому, вже не відповідає викликам сучасності. Цю інформацію 25 липня підтвердили у російському ВТБ Банку, який володіє "Об'єднаною суднобудівною корпорацією" в Росії.
За даними росіян, на ремонт "Кузнєцова" з 2018 року було витрачено щонайменше 86 млрд рублів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.