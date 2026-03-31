Бояться нових "діп страйків"? Військові кола РФ закликають Кремль укласти мир, - ISW

За даними аналітиків ISW, успішні удари України по РФ викликають зростаючу тривогу в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі.

Відомий російський ультранаціоналістичний військовий та політичний коментатор заявив, що економічний потенціал Заходу "на порядки" більший за російський, а удари українських безпілотників по Росії все частіше несуть суттєву загрозу інфраструктурі.

Також повідомляється, що Росія не може виробити достатню кількість ракет-перехоплювачів, щоб конкурувати із західним економічним потенціалом, і тому "приречена на поразку" та змушена негайно "вирішити проблему припинення війни".

Російські провоєнні голоси в інформаційному просторі також починають визнавати успіхи України на передовій та адаптацію безпілотників.

Російський ультранаціоналістичний блогер 26 березня поскаржився, що російські війська не зможуть змінити несприятливу ситуацію на полі бою в найближчі місяці, і що "досить успішні" українські контратаки порушили здатність Росії продовжувати наступ у 2026 році.

Мілблогер також зазначив, що українські війська "перевершують" росіян у здатності до технологічної адаптації, високо оцінив якість українських безпілотників-перехоплювачів та розкритикував російське військове керівництво за повільну реакцію на адаптацію українських безпілотників.