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Не бояться морозу та куль: українські дрони отримають твердотільні батареї

12:53 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Не бояться морозу та куль: українські дрони отримають твердотільні батареї Фото: українські дрони отримають твердотільні батареї (Getty Images)
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Українська компанія PAWELL Battery після шести закритих B2B-сесій отримала допуск до японських твердотільних батарей, що використовуватимуться на дронах майбутнього.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі компанії.

Зазначається, що мова йде про японські твердотільні елементи розміром із мікросхему, які впаюються прямо в плату. Нова технологія повністю знімає залежність від Китаю. До того ж, ці батареї безперебійно працюють при -30°C і фізично не здатні вибухнути чи спалахнути, навіть після влучання кулі.

"Японський бізнес лише відкриває для себе Україну як глобальний центр інженерних рішень, перевірених практикою. Це не одностороння закупівля, а рівноправне партнерство: японська технологічна культура та якість в обмін на наш унікальний бойовий досвід", - заявив засновник PAWELL Battery Павло Єсип.

Використання японських хімічних комірок повинно вирішити хронічну проблему літій-іонних акумуляторів, які взимку втрачають ємність за лічені хвилини польоту. Окрім того, висока щільність енергії та стабільність кожної серійної батареї дозволять збільшити час перебування дронів у повітрі, а операторам - точно розраховувати час перебування та роботи у тилу ворога.

До того ж, PAWELL Battery вже впроваджує на власному заводі японську систему Lean (ощадливе виробництво). Ця методологія оптимізує кожен крок на лінії збірки, суттєво прискорює виробничий процес та забезпечує нульовий відсоток браку в готових акумуляторах.

Раніше повідомлялось, що українські військові втретє евакуювали пораненого побратима за допомогою безпілотника StarGate. Цього разу операція дозволила врятувати 54-річного бійця, який майже два місяці залишався на позиції після підриву на міні.

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Японія ВПК Дрони
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