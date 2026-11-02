Не боятся мороза и пуль: украинские дроны получат твердотельные батареи

Украинская компания PAWELL Battery после шести закрытых B2B-сессий получила допуск к японским твердотельным батареям, которые будут использоваться на дронах будущего.

Отмечается, что речь идет о японских твердотельных элементах размером с микросхему, которые впаиваются прямо в плату. Новая разработка полностью снимает зависимость от Китая. К тому же, эти батареи бесперебойно работают при -30°C и физически не могут взорваться или вспыхнуть, даже после попадания шара.

"Японский бизнес только открывает для себя Украину как глобальный центр инженерных решений, проверенных практикой. Это не односторонняя закупка, а равноправное партнерство: японская технологическая культура и качество в обмен на наш уникальный боевой опыт", – заявил основатель PAWELL Battery Павел Есип.

Использование японских химических ячеек должно решить хроническую проблему литий-ионных аккумуляторов, которые зимой теряют емкость в считанные минуты полета. Кроме того, высокая плотность энергии и стабильность каждой серийной батареи позволят увеличить время нахождения дронов в воздухе, а операторам точно рассчитывать время пребывания и работы в тылу врага.

К тому же PAWELL Battery уже внедряет на собственном заводе японскую систему Lean (экономное производство). Эта методология оптимизирует каждый шаг на линии сборки, ускоряет производственный процесс и обеспечивает нулевой процент брака в готовых аккумуляторах.