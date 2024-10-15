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Бояться атак? Росіяни, ймовірно, ховають під землю частину цистерн на нафтобазі у Севастополі

Ілюстративне фото: росіяни бояться атак на нафтобазу в Севастополі (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти можуть закопувати під землю паливні цистерни на нафтобазі у Севастополі. Така паніка спостерігається після атаки на Феодосію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram.

За інформацією Telegram-каналу, після удару українських захисників по нафтобазі у Феодосії на нафтобазі Чорноморського флоту РФ у Севастополі спостерігається низка змін.

 

Фото: зміни на нафтобазі у Севастополі (t.me/Crimeanwind)

Зокрема, значно збільшився потік бензовозів, які заїжджають та виїжджають з території нафтобази.

"На нафтобазі проводяться земляні роботи - під землю ховають невеликі паливні цистерни, будують капоніри для техніки. Зверху прикривають маскувальними мережами", - стверджує "Кримський вітер".

Також з причалів у Нафтовій гавані зникли кораблі. Тепер там розмістили баржу з відбивачами, яка нібито може допомогти за можливого ракетного удару.

 

Атака на Феодосію

Нагадаємо, 7 жовтня українські захисники завдали удару по нафтобазі росіян у Феодосії. Внаслідок цього там почалася сильна пожежа. Атаку організував підрозділ ракетних військ ЗСУ.

Згідно з останніми супутниковими знімками, нафтобаза у Феодосії була практично повністю знищена.

Пожежа пошкодила 12 резервуарів, 8 з них практично повністю знищено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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