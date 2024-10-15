Бояться атак? Росіяни, ймовірно, ховають під землю частину цистерн на нафтобазі у Севастополі

За інформацією Telegram-каналу, після удару українських захисників по нафтобазі у Феодосії на нафтобазі Чорноморського флоту РФ у Севастополі спостерігається низка змін.

Фото: зміни на нафтобазі у Севастополі (t.me/Crimeanwind)

Зокрема, значно збільшився потік бензовозів, які заїжджають та виїжджають з території нафтобази.

"На нафтобазі проводяться земляні роботи - під землю ховають невеликі паливні цистерни, будують капоніри для техніки. Зверху прикривають маскувальними мережами", - стверджує "Кримський вітер".

Також з причалів у Нафтовій гавані зникли кораблі. Тепер там розмістили баржу з відбивачами, яка нібито може допомогти за можливого ракетного удару.