Бояться атак? Росіяни, ймовірно, ховають під землю частину цистерн на нафтобазі у Севастополі

Російські окупанти можуть закопувати під землю паливні цистерни на нафтобазі у Севастополі. Така паніка спостерігається після атаки на Феодосію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram.
За інформацією Telegram-каналу, після удару українських захисників по нафтобазі у Феодосії на нафтобазі Чорноморського флоту РФ у Севастополі спостерігається низка змін.
Фото: зміни на нафтобазі у Севастополі (t.me/Crimeanwind)
Зокрема, значно збільшився потік бензовозів, які заїжджають та виїжджають з території нафтобази.
"На нафтобазі проводяться земляні роботи - під землю ховають невеликі паливні цистерни, будують капоніри для техніки. Зверху прикривають маскувальними мережами", - стверджує "Кримський вітер".
Також з причалів у Нафтовій гавані зникли кораблі. Тепер там розмістили баржу з відбивачами, яка нібито може допомогти за можливого ракетного удару.
Нагадаємо, 7 жовтня українські захисники завдали удару по нафтобазі росіян у Феодосії. Внаслідок цього там почалася сильна пожежа. Атаку організував підрозділ ракетних військ ЗСУ.
Згідно з останніми супутниковими знімками, нафтобаза у Феодосії була практично повністю знищена.
Пожежа пошкодила 12 резервуарів, 8 з них практично повністю знищено.
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