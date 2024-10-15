Боятся атак? Россияне, вероятно, прячут под землю часть цистерн на нефтебазе в Севастополе

По информации Telegram-канала, после удара украинских защитников по нефтебазе в Феодосии на нефтебазе Черноморского флота РФ в Севастополе наблюдается ряд изменений.

Фото: изменения на нефтебазе в Севастополе (t.me/Crimeanwind)

В частности, значительно увеличился поток бензовозов, которые заезжают и выезжают с территории нефтебазы.

"На нефтебазе проводятся земляные работы - под землю прячут небольшие топливные цистерны, строят капониры для техники. Сверху прикрывают маскировочными сетями", - утверждает "Крымский ветер".

Также с причалов в Нефтяной гавани пропали корабли. Теперь там разместили баржу с отражателями, которая якобы может помочь при возможном ракетном ударе.