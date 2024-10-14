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Горіла майже тиждень. У мережі показали фото знищеної нафтобази у Феодосії

Феодосія, Понеділок 14 жовтня 2024 15:09
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Горіла майже тиждень. У мережі показали фото знищеної нафтобази у Феодосії Фото: у Феодосії майже згоріла атакована нафтобаза (t.me mchs_official)
Автор: Наталія Юрченко

Нафтобаза у Федосії, яку українські військові атакували 7 жовтня, майже знищена. У мережі показали фото після пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Пожежу на нафтовому терміналі у Феодосії гасили майже тиждень. Вогонь ліквідували у суботу, 12 жовтня.

"Через тиждень після початку пожежі нафтобаза у Феодосії має такий вигляд - обгорілі резервуари та острівці піни в озерах вилитої під час гасіння пожежі води", - йдеться в повідомленні.

Пожежа пошкодила 12 резервуарів, вісім з них повністю знищені. Також згоріли будівлі на території бази. Крім резервуарів, також була сильно пошкоджена інфраструктура термінала.

Фото: у Феодосії майже згоріла нафтобаза (t.me/Crimeanwind)

Удар по нафтобазі у Феодосії

В ніч на 7 жовтня українській військові атакували нафтовий термінал в окупованій Феодосії (Крим). Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що нафтобаза була найбільшим терміналом у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів для армії РФ.

Пожежа на нафтобазі тривала майже тиждень. Окупаційна влада навіть оголошувала евакуацію. Протягом декількох днів на території нафтобази вибухали резервуари.

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