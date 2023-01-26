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У боях за Україну загинув білоруський доброволець

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Четвер 26 січня 2023 14:10
У боях за Україну загинув білоруський доброволець Фото: Руслан Обломов (t.me/BDK022)
Автор: Сергій Пишкін

Під час боїв за Україну загинув білоруський доброволець Руслан Обломов. Це сталось під час виконання бойового завдання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Nexta.

Згідно з даними "Білоруського добровольчого корпусу", чоловік загинув зі зброєю в руках, як справжній воїн, віддавши життя за волю українського народу.

Також у чоловіка залишилась маленька донька.

У боях за Україну загинув білоруський доброволець

Фото: Руслан Обломов (t.me/BDK022)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Україні загинув відставний американський військовий Деніел Свіфт.

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