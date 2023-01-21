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У боях за Україну загинув американський спецназівець

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Субота 21 січня 2023 00:19
У боях за Україну загинув американський спецназівець Фото: американський спецназовець загинув у боях за Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні загинув відставний американський військовий Деніел Свіфт, який раніше служив у спецназі ВМС США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Про його загибель повідомили у прес-службі відомства. Повідомляється, що він звільнився з американської армії майже чотири роки тому.

"Ми не можемо здогадуватися, чому колишні моряки опинилися в Україні", - заявили у ВМС США.

Державний департамент США підтвердив нещодавню загибель громадянина США, який воював в Україні, але не надав жодних подробиць щодо обставин.

"Ми на зв'язку з його сім'єю і надаємо всю можливу консульську допомогу. З поваги до приватного життя сім'ї у цей важкий час нам більше нема чого додати", - сказав представник Держдепартаменту.

Відомо, що Свіфт приєднався вступив до лав американської армії у 2005 році. Під час військової служби він отримав нагороди та відзнаки за службу в Іраку та Афганістані.

Раніше повідомлялося, що 17 січня в Україні загинув канадський доброволець Григорій Цехмістренко. Він воював із початку вторгнення РФ.

Також нагадаємо, 13 жовтня стало відомо, що громадянин Сполучених Штатів загинув у східній частині Донбасу.

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