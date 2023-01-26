В боях за Украину погиб белорусский доброволец

Во время боев за Украину погиб белорусский доброволец Руслан Обломов. Это произошло во время выполнения боевой задачи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nexta.

Согласно данным "Белорусского добровольческого корпуса", мужчина погиб с оружием в руках как настоящий воин, отдав жизнь за волю украинского народа. Также у мужчины осталась маленькая дочь. Фото: Руслан Обломов (t.me/BDK022)