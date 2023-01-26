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В боях за Украину погиб белорусский доброволец

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Четверг 26 января 2023 14:10
В боях за Украину погиб белорусский доброволец Фото: Руслан Обломов (t.me/BDK022)
Автор: Сергей Пышкин

Во время боев за Украину погиб белорусский доброволец Руслан Обломов. Это произошло во время выполнения боевой задачи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nexta.

Согласно данным "Белорусского добровольческого корпуса", мужчина погиб с оружием в руках как настоящий воин, отдав жизнь за волю украинского народа.

Также у мужчины осталась маленькая дочь.

В боях за Украину погиб белорусский доброволец

Фото: Руслан Обломов (t.me/BDK022)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Украине погиб отставной американский военный Дэниел Свифт.

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