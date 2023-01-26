В боях за Украину погиб белорусский доброволец
Фото: Руслан Обломов (t.me/BDK022)
Во время боев за Украину погиб белорусский доброволец Руслан Обломов. Это произошло во время выполнения боевой задачи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nexta.
Согласно данным "Белорусского добровольческого корпуса", мужчина погиб с оружием в руках как настоящий воин, отдав жизнь за волю украинского народа.
Также у мужчины осталась маленькая дочь.
Фото: Руслан Обломов (t.me/BDK022)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Украине погиб отставной американский военный Дэниел Свифт.
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