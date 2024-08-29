У боях за Україну загинув ще один грузинський доброволець

Грузинський боєць Віктор Кіпрітіді, який бився на боці Збройних сил України, загинув у боях проти російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Луна Кавказу".

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло понад 60 грузинських бійців, які воювали за ЗСУ.

Подробиць його загибелі не розкривають. Тіло бійця планують доправити в Грузію 30 серпня.

49-річний Кіпрітіді був біженцем з Абхазії, родом із Сухумі, і раніше служив у "Грузинському легіоні".

Загибель добровольців

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато жителів різних країн вирішили стати на бік ЗСУ в протистоянні окупантам. Однак деякі з них загинули заради боротьби проти Росії.

Так, нещодавно стало відомо, що на Луганщині загинув фінський доброволець Вілле Мюкк'янен. Він був п'ятим громадянином своєї країни, котрий віддав своє життя за Україну.

Крім цього, захищаючи Україну, на фронті загинув грузинський доброволець Бондо Гагнідзе. Чоловік воював у складі 2 механізованого батальйону "Росомахи" 67 ОМБр.

Крім цього, загинув волонтер і бойовий медик Пітер Фуше з Великобританії.

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