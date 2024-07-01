На фронті загинув волонтер і бойовий медик з Великої Британії Пітер Фуше

Допомагаючи Україні в боротьбі проти російських загарбників, на фронті загинув відомий волонтер і бойовий медик з Великої Британії Пітер Фуше.

РБК-Україна розповідає, що відомо про обставини трагічної події та життя британського добровольця.

Повідомлення про смерть

Про смерть парамедика повідомили на Facebook-сторінці благодійного фонду Project Konstantin, співзасновником якого став Фуше.

"На щиті: Пітер "Hasta La Vista" Фуше. З важким серцем повідомляємо про смерть Піта, нашого дорогого директора й засновника", - йдеться у дописі.

Зазначається, що непохитна відданість Пітера своїй справі, нескінченне співчуття, а також надзвичайна відданість Україні та її народу вплинули на безліч життів.

Героїзм британця не знав меж. Він врятував понад 200 поранених українських бійців, займався евакуацією мирних жителів із найнебезпечніших прифронтових міст і містечок, а також опікувався доставкою гуманітарної допомоги людям у цих населених пунктах.

Пітер Фуше (фото: facebook.com/projectkonstantin)

"Хоробрість і самовідданість Піта перед лицем небезпеки були незвичайними і його дії назавжди будуть закарбовані в наших серцях. Піт був більше, ніж лідером. Він був маяком надії, справжнім героєм та другом для всіх. Його мудрість, співчуття та віра в Бога надихали нас щодня", - наголосили у Project Konstantin.

Вшановуючи пам'ять полеглого, у фонді додали, що продовжуватимуть роботу, якою так захоплювався Фуше, продовжуватимуть ;"його спадщину мужності та доброти, боротьби за те, що правильно".

"Спочивай з миром, Пітере. Ми знаємо, що наш Небесний Батько прийняв тебе у Своєї обійми. Твій героїзм і внесок ніколи не будуть забуті. І ми зробимо все, щоб це було не дарма", - підсумували його колеги.

Допис благодійного фонду (скриншот: facebook.com/projectkonstantin)

Основне про життя й здобутки Фуше

Раніше Пітер жив у Лондоні, де працював поліцейським і теслярем.

У березні 2022 року британець вирішив приїхати в Україну, щоб долучитися до боротьби проти російських окупантів.

Спершу Фуше був волонтером, допомагав створювати польовий шпиталь у Броварах під Києвом.

Згодом доброволець пройшов декілька медичних тренінгів і долучився до територіальної оборони.

Було також засновано благодійний фонд Project Konstantin (названий на честь одного з полеглих побратимів британця), який забезпечує швидку евакуацію солдатів після отримання поранень на полі бою.

У січні 2024 року Пітер Фуше з Великої Британії офіційно долучився до лав Збройних сил як бойовий медик.

Вже незабаром, у лютому 2024 року, чоловік емоційно звернувся до урядів країн Заходу та закликав їх терміново передати Україні обіцяну військову допомогу.

Він також розповів про вкрай тяжку ситуацію на фронті через проблеми із затримкою західної допомоги.

"Тут повна задниця скрізь... Лінія фронту сиплеться. Лівий фланг і центр. Як ви смієте не давати снарядів? Уявіть собі, що це ваших дітей так вбивають. Хоча б на мить поставте себе на місце українців. А ну, зберіться, хлопці! На*рін вашу політику та інше лайно! Підтримайте цю країну! Нас вбивають і знищують! Мені соромно бути західною людиною", - наголосив тоді Пітер.

Крім того, він неодноразово повторював, що РФ здійснює в Україні геноцид.