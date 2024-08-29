В боях за Украину погиб еще один грузинский доброволец

Грузинский боец Виктор Кипритиди, сражавшийся на стороне Вооруженных сил Украины, погиб в боях против российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 60 грузинских бойцов, сражавшихся за ВСУ.

Подробности его гибели не раскрываются. Тело бойца планируют доставить в Грузию 30 августа.

49-летний Кипритиди был беженцем из Абхазии, родом из Сухуми, и ранее служил в "Грузинском легионе".

Гибель добровольцев

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие жители разных стран решили стать на сторону ВСУ в противостоянии оккупантам. Однако некоторые из них погибли ради борьбы против России.

Так, недавно стало известно, что в Луганской области погиб финский доброволец Вилле Мюккянен. Он был пятым гражданином своей страны, который отдал свою жизнь за Украину.

Помимо этого защищая Украину, на фронте погиб грузинский доброволец Бондо Гагнидзе. Мужчина воевал в составе 2 механизированного батальона "Росомахи" 67 ОМБр.

Помимо этого погиб волонтер и боевой медик Питер Фуше из Великобритании.

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