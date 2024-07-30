На фронті загинув грузинський доброволець Бондо Гагнідзе: що відомо

РБК-Україна розповідає, що відомо про трагічну подію.

Що відомо про смерть Бондо Гагнідзе

Про загибель воїна стало відомо з дописів його знайомих і побратимів у соціальних мережах.

"Мій Бондо зник. Він поліг у бою, як герой. Він бився до останньої кулі", - йдеться у дописі Вано Надірадзе у Facebook.

Публікація Вано Надірадзе (скриншот: facebook.com/Вано Надірадзе)

"На фронті загинув грузинський доброволець. Грузинський боєць Бондо Гагнідзе загинув внаслідок кулевого поранення під час прямого зіткнення з російськими військовослужбовцями на Донеччині", - підтвердив дещо згодом автор цифрового контенту Отар Гаврилович на своїй сторінці у Facebook.

Уточнюється, що чоловік воював у складі 2 механізованого батальйону "Росомахи" 67 ОМБр.

"Світла та вічна пам'ять Герою. Глибокі співчуття рідним та близьким.

Світла пам'ять всім полеглим за Україну Героям", - підсумовується у дописі.

Допис Отара Гавриловича (скриншот: facebook.com/otar.gavrilovich)

На персональній сторінці Бондо Гагнідзе люди згадують його теплими та щирими словами:

"Вічна пам'ять! Герою України! Герою Грузії!"

"Мій друг і спільник злочину. Самий крутий грузин"

"Нехай Господь упокоїть вашу сміливу душу!..."

"Нехай душа твоя спочиває з миром.. Слава героям!"

"Бондо, якби я не знала тебе, твоя трагедія розбила мені серце. Нехай твоя патріотична душа спочиває з миром"

"Спочивай з миром, справжній мужній чоловіче. Мої співчуття рідним. Серце розривається"

"Герой - це слово, яке тобі підходить. Бондо бро"

Бондо Гагнідзе поклав життя за Україну (скриншот: facebook.com/bondogagnidze)