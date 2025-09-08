Зазначається, що наразі в Музеї історії України у Другій світовій війні проходить виставка, присвячена іноземним бійцям, які беруть участь у війні.

Керівник експозиції Юрій Горпинич зазначив, що в Збройних силах України служать "кілька тисяч" американців. За підрахунками музею, в боях на фронті загинули щонайменше 92 громадяни США.

Видання також зазначило, що американський уряд рішуче налаштований уникнути будь-яких натяків на пряме зіткнення між військовими США та Росії та майже не надає допомоги добровольцям.

У NYT зазначили, що американська некомерційна організація R.T. Weatherman Foundation допомагає бійцям, пораненим під час бойових дій у ЗСУ, повертає останки загиблих солдатів до США та відстежує випадки зниклих безвісти.