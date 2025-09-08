Отмечается, что сейчас в Музее истории Украины во Второй мировой войне проходит выставка, посвященная иностранным бойцам, которые участвуют в войне.

Руководитель экспозиции Юрий Горпинич отметил, что в Вооруженных силах Украины служат "несколько тысяч" американцев. Согласно подсчетам музея, в боях на фронте погибли по меньшей мере 92 гражданина США.

Издание также отметило, что американское правительство решительно настроено избежать любых намеков на прямое столкновение между военными США и России, и практически не помогает добровольцам.

В NYT отметили, что американская некоммерческая организация R.T. Weatherman Foundation помогает бойцам, раненым во время боевых действий в ВСУ, возвращает останки погибших солдат в США и отслеживает случаи пропавших без вести.