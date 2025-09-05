ua en ru
Україна може закупити зброю США на 100 млрд доларів, але поступиться розробками, - NBC

П'ятниця 05 вересня 2025 23:27
UA EN RU
Україна може закупити зброю США на 100 млрд доларів, але поступиться розробками, - NBC Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Україна та Сполучені Штати Америки обговорюють угоду, вартість якої може становити близько 100 мільярдів доларів, за якою Київ зможе купувати американську зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Як пише видання, у Штатах наразі триває широка дискусія щодо стримування та співпраці в оборонній промисловості.

За словами джерела видання, Штати обговорюють з Україною угоду, вартість якої може становити близько 100 мільярдів доларів. Умова цієї угоди у тому, що Київ зможе купувати американську зброю, а США в обмін отримають права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці.

Новий механізм допомоги Україні

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що США і НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

"Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем та озброєння, які у великій кількості можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого та сталого миру", - наголосив він.

За його словами, ініціатива реалізується в рамках домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте.

Цей механізм дасть змогу країнам-членам Альянсу і партнерам отримати можливість фінансувати постачання американського озброєння і технологій через добровільні внески.

До речі, вчора ж в уряді Норвегії заявили, що їхня країна, а також Швеція і Данія виділять 500 млн доларів, щоб закупити оборонне обладнання США для України.

