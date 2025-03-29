У боях за Торецьк росіяни лише зниклими безвісти втратили тисячі солдатів, - ОТУ "Луганськ"

У боях за Торецьк росіяни втратили тисячі солдатів, зокрема, лише кількість зниклих безвісти перевищила 13 тисяч.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець розповів в ефірі телемарафону.
Запорожець розповів, що основний кістяк військ противника на Торецькому напрямку складає 51 армія. За інформацією розвідників, під час активної наступальної операції ворог поніс значні втрати, зокрема в Торецьку та на самому напрямку.
За цей період було зафіксовано близько 13,5 тисяч зниклих безвісти.
"Це потенціальні "двісті", які були втрачені на цьому напрямку", - наголосив речник ОТУ "Луганськ".
Нагадаємо, що бійці "Азову" захопили в полон 20 російських солдатів під час спецоперації на Торецькому напрямку. Більшість окупантів загинула після невдалих штурмів, а ці солдати здалися добровільно, щоб уникнути смерті та мати шанс на обмін.
Крім того, днями українські військові зірвали чергову спробу росіян закріпитися на околицях Торецька. Під час боїв з окупантами ЗСУ виявили групу штурмовиків і знищили їх, змусивши одного російського солдата втекти.
Водночас на цьому ж напрямку українські бійці знищили майстерню росіян, що була використана для ремонту техніки.
Операція проводилася в результаті розвідки та точних ударів по позиціях ворога. Також було ліквідовано кілька одиниць техніки та знищено ворожих військових.
Детальніше про ситуацію на Торецькому та інших напрямках в Україні можна дізнатись в новому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.