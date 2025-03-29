У боях за Торецьк росіяни лише зниклими безвісти втратили тисячі солдатів, - ОТУ "Луганськ"

Ситуація навколо Торецька

Нагадаємо, що бійці "Азову" захопили в полон 20 російських солдатів під час спецоперації на Торецькому напрямку. Більшість окупантів загинула після невдалих штурмів, а ці солдати здалися добровільно, щоб уникнути смерті та мати шанс на обмін.

Крім того, днями українські військові зірвали чергову спробу росіян закріпитися на околицях Торецька. Під час боїв з окупантами ЗСУ виявили групу штурмовиків і знищили їх, змусивши одного російського солдата втекти.

Водночас на цьому ж напрямку українські бійці знищили майстерню росіян, що була використана для ремонту техніки.

Операція проводилася в результаті розвідки та точних ударів по позиціях ворога. Також було ліквідовано кілька одиниць техніки та знищено ворожих військових.

Детальніше про ситуацію на Торецькому та інших напрямках в Україні можна дізнатись в новому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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