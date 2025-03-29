В боях за Торецк россияне только пропавшими без вести потеряли тысячи солдат, - ОТГ "Луганск"

Ситуация вокруг Торецка

Напомним, что бойцы "Азова" захватили в плен 20 российских солдат во время спецоперации на Торецком направлении. Большинство оккупантов погибло после неудачных штурмов, а эти солдаты сдались добровольно, чтобы избежать смерти и иметь шанс на обмен.

Кроме того, на днях украинские военные сорвали очередную попытку россиян закрепиться в окрестностях Торецка. Во время боев с оккупантами ВСУ обнаружили группу штурмовиков и уничтожили их, заставив одного российского солдата убежать.

В то же время на этом же направлении украинские бойцы уничтожили мастерскую россиян, которая была использована для ремонта техники.

Операция проводилась в результате разведки и точных ударов по позициям врага. Также было ликвидировано несколько единиц техники и уничтожено вражеских военных.

Подробнее о ситуации на Торецком и других направлениях в Украине можно узнать в новой сводке Генерального штаба ВСУ.

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