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В боях за Торецк россияне только пропавшими без вести потеряли тысячи солдат, - ОТГ "Луганск"

Фото: россияне потеряли тысячи солдат под Торецком (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В боях за Торецк россияне потеряли тысячи солдат, в частности, только количество, пропавших без вести, превысило 13 тысяч.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец рассказал в эфире телемарафона.

Запорожец рассказал, что основной костяк войск противника на Торецком направлении составляет 51 армия. По информации разведчиков, во время активной наступательной операции враг понес значительные потери, в частности в Торецке и на самом направлении.

За этот период было зафиксировано около 13,5 тысяч пропавших без вести.

"Это потенциальные "двухсотые", которые были потеряны на этом направлении", - подчеркнул спикер ОТГ "Луганск".

Ситуация вокруг Торецка

Напомним, что бойцы "Азова" захватили в плен 20 российских солдат во время спецоперации на Торецком направлении. Большинство оккупантов погибло после неудачных штурмов, а эти солдаты сдались добровольно, чтобы избежать смерти и иметь шанс на обмен.

Кроме того, на днях украинские военные сорвали очередную попытку россиян закрепиться в окрестностях Торецка. Во время боев с оккупантами ВСУ обнаружили группу штурмовиков и уничтожили их, заставив одного российского солдата убежать.

В то же время на этом же направлении украинские бойцы уничтожили мастерскую россиян, которая была использована для ремонта техники.

Операция проводилась в результате разведки и точных ударов по позициям врага. Также было ликвидировано несколько единиц техники и уничтожено вражеских военных.

Подробнее о ситуации на Торецком и других направлениях в Украине можно узнать в новой сводке Генерального штаба ВСУ.

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