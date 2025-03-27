Бійці "Азову" взяли в полон 20 росіян на Торецькому напрямку

Українські бійці взяли в полон 20 російських військових під час спецоперації на Торецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 12-ої бригади "азовців".

Як розповіли у бригаді, більша частина російських військових не вижила, і "досі лежить у полях і посадках після невдалих штурмів". А ось 20 окупантів потрапили у полон.

"Добровільно скласти зброю - це єдиний для росіян спосіб повернутися з України живими і бути обміняними на українських захисників. У будь-якому іншому випадку, бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" потурбуються про ліквідацію ворожих цілей на своєму напрямку", - підписано відео з полоненими росіянами.

Поповнення обмінного фонду

Українські військові під час операцій на фронті продовжують брати в полон російських солдатів. Це дозволяє поповнювати обмінний фонд для повернення наших захисників додому.

Нещодавно ми писали про затримання п’яти російських військових під час спецоперації на передовій.

Також на Курському напрямку українські десантники успішно взяли в полон групу військових армії РФ.

А інша операція з поповнення обмінного фонду була проведена під Покровськом, де полонили дев'ятьох російських військових.