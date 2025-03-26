Українські бійці зірвали спробу росіян закріпитися у Торецьку

Російські окупанти тиснуть на українських захисників у Торецьку. Однак ЗСУ зірвали спроби ворога закріпитися на околицях міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

За повідомленням ОСУВ, наразі у Торецьку тривають важкі бої з російськими військами. Українські військові дають відсіч окупантам і зірвали чергову спробу противника закріпитися на околицях міста.

"Захисники з кількох підрозділів зірвали чергову спробу ворога зайти і закріпитися на околицях. Мала група російських піхотинців відправилася на штурм, а натомість - опинилася на сафарі", - заявили в угрупованні військ.

Повідомляється, що ще на підході розвідники підрозділу "Гюрза" батальйону безпілотних систем виявили групу росіян, які йшли на штурм. Після цього піхотинці розділилися, і перша трійка пішла в атаку.

Ближче до будівлі штурмовиків почали зустрічати шквальним вогнем під корегування "Гюрзи" піхотинці з двох бригад. При цьому оператори дронів не давали ворогові перегрупуватися скидами з БпЛА.

"У результаті бою, єдиний живий окупант почав тікати, але далеко не вдалось - його наздогнала кулеметна черга", - додали в ОСУВ.

Майстерну роботу оборонців ЗСУ показали на відео.

Успіхи українських бійців

Також українські бійці спалили майстерню і знищили танки РФ на Торецькому напрямку. Окупанти намагаються покращити захист техніки, але пілоти 28-ї бригади активно знищують ворожу техніку.

Окрім того, Повітряні сили ЗСУ 21 березня вдарили по місцю розміщення російських окупантів у Торецьку Донецької області. Ліквідовано десантно-штурмові групи та операторів БПЛА ворога.