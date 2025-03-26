Українські бійці зірвали спробу росіян закріпитися у Торецьку
Російські окупанти тиснуть на українських захисників у Торецьку. Однак ЗСУ зірвали спроби ворога закріпитися на околицях міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
За повідомленням ОСУВ, наразі у Торецьку тривають важкі бої з російськими військами. Українські військові дають відсіч окупантам і зірвали чергову спробу противника закріпитися на околицях міста.
"Захисники з кількох підрозділів зірвали чергову спробу ворога зайти і закріпитися на околицях. Мала група російських піхотинців відправилася на штурм, а натомість - опинилася на сафарі", - заявили в угрупованні військ.
Повідомляється, що ще на підході розвідники підрозділу "Гюрза" батальйону безпілотних систем виявили групу росіян, які йшли на штурм. Після цього піхотинці розділилися, і перша трійка пішла в атаку.
Ближче до будівлі штурмовиків почали зустрічати шквальним вогнем під корегування "Гюрзи" піхотинці з двох бригад. При цьому оператори дронів не давали ворогові перегрупуватися скидами з БпЛА.
"У результаті бою, єдиний живий окупант почав тікати, але далеко не вдалось - його наздогнала кулеметна черга", - додали в ОСУВ.
Майстерну роботу оборонців ЗСУ показали на відео.
Успіхи українських бійців
Також українські бійці спалили майстерню і знищили танки РФ на Торецькому напрямку. Окупанти намагаються покращити захист техніки, але пілоти 28-ї бригади активно знищують ворожу техніку.
Окрім того, Повітряні сили ЗСУ 21 березня вдарили по місцю розміщення російських окупантів у Торецьку Донецької області. Ліквідовано десантно-штурмові групи та операторів БПЛА ворога.
Втрати РФ в Україні
Минулої доби втрати РФ склали 1280 військових. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 15 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 59 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.
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