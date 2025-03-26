Українські бійці спалили майстерню і знищили танки РФ на Торецькому напрямку (відео)

Пілоти 28-ї бригади активно знищують ворожу техніку на Торецькому напрямку. Окупанти намагаються покращити захист техніки, але український арсенал знищує їх.

На Торецькому напрямку війська РФ змушені вводити все більше техніки, включаючи танки та бронемашини. ЗСУ спалили майстерню і знищили танки росіян.

У минулого року ці цілі були рідкісними для прицілів українських пілотів, то зараз кожен тиждень пілоти 28-ї бригади успішно знищують декілька одиниць ворожої техніки.

Окупанти намагаються покращити свою логістику, захищаючи техніку сітками та використовують РЕБ для маскування. Проте українські арсенали виявилися достатніми, щоб перетворити цю техніку на брухт.

Майстерні удари підрозділу Kurt&Company та Батальйону Безпілотних систем демонструють високу ефективність боротьби з ворогом.