Українські бійці спалили майстерню і знищили танки РФ на Торецькому напрямку (відео)
Пілоти 28-ї бригади активно знищують ворожу техніку на Торецькому напрямку. Окупанти намагаються покращити захист техніки, але український арсенал знищує їх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.
На Торецькому напрямку війська РФ змушені вводити все більше техніки, включаючи танки та бронемашини. ЗСУ спалили майстерню і знищили танки росіян.
У минулого року ці цілі були рідкісними для прицілів українських пілотів, то зараз кожен тиждень пілоти 28-ї бригади успішно знищують декілька одиниць ворожої техніки.
Окупанти намагаються покращити свою логістику, захищаючи техніку сітками та використовують РЕБ для маскування. Проте українські арсенали виявилися достатніми, щоб перетворити цю техніку на брухт.
Майстерні удари підрозділу Kurt&Company та Батальйону Безпілотних систем демонструють високу ефективність боротьби з ворогом.
Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ 21 березня вдарили по місцю розміщення російських окупантів у Торецьку Донецької області. Ліквідовано десантно-штурмові групи та операторів БПЛА ворога.
Крім того, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про удар по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області. Українська авіація ліквідувала об’єкт противника навіть попри те, що росіяни застосовували посилені заходи маскування.