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У боях за Торецьк росіяни лише зниклими безвісти втратили тисячі солдатів, - ОТУ "Луганськ"

Торецьк, Субота 29 березня 2025 17:39
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У боях за Торецьк росіяни лише зниклими безвісти втратили тисячі солдатів, - ОТУ "Луганськ" Фото: росіяни втратили тисячі солдатів під Торецьком (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У боях за Торецьк росіяни втратили тисячі солдатів, зокрема, лише кількість зниклих безвісти перевищила 13 тисяч.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець розповів в ефірі телемарафону.

Запорожець розповів, що основний кістяк військ противника на Торецькому напрямку складає 51 армія. За інформацією розвідників, під час активної наступальної операції ворог поніс значні втрати, зокрема в Торецьку та на самому напрямку.

За цей період було зафіксовано близько 13,5 тисяч зниклих безвісти.

"Це потенціальні "двісті", які були втрачені на цьому напрямку", - наголосив речник ОТУ "Луганськ".

Ситуація навколо Торецька

Нагадаємо, що бійці "Азову" захопили в полон 20 російських солдатів під час спецоперації на Торецькому напрямку. Більшість окупантів загинула після невдалих штурмів, а ці солдати здалися добровільно, щоб уникнути смерті та мати шанс на обмін.

Крім того, днями українські військові зірвали чергову спробу росіян закріпитися на околицях Торецька. Під час боїв з окупантами ЗСУ виявили групу штурмовиків і знищили їх, змусивши одного російського солдата втекти.

Водночас на цьому ж напрямку українські бійці знищили майстерню росіян, що була використана для ремонту техніки.

Операція проводилася в результаті розвідки та точних ударів по позиціях ворога. Також було ліквідовано кілька одиниць техніки та знищено ворожих військових.

Детальніше про ситуацію на Торецькому та інших напрямках в Україні можна дізнатись в новому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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