У боях за Торецьк росіяни лише зниклими безвісти втратили тисячі солдатів, - ОТУ "Луганськ"

У боях за Торецьк росіяни втратили тисячі солдатів, зокрема, лише кількість зниклих безвісти перевищила 13 тисяч.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець розповів в ефірі телемарафону.

Запорожець розповів, що основний кістяк військ противника на Торецькому напрямку складає 51 армія. За інформацією розвідників, під час активної наступальної операції ворог поніс значні втрати, зокрема в Торецьку та на самому напрямку. За цей період було зафіксовано близько 13,5 тисяч зниклих безвісти. "Це потенціальні "двісті", які були втрачені на цьому напрямку", - наголосив речник ОТУ "Луганськ".