В боях за Торецк россияне только пропавшими без вести потеряли тысячи солдат, - ОТГ "Луганск"

В боях за Торецк россияне потеряли тысячи солдат, в частности, только количество, пропавших без вести, превысило 13 тысяч.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец рассказал в эфире телемарафона.

Запорожец рассказал, что основной костяк войск противника на Торецком направлении составляет 51 армия. По информации разведчиков, во время активной наступательной операции враг понес значительные потери, в частности в Торецке и на самом направлении. За этот период было зафиксировано около 13,5 тысяч пропавших без вести. "Это потенциальные "двухсотые", которые были потеряны на этом направлении", - подчеркнул спикер ОТГ "Луганск".