В боях проти російських окупантів загинув білоруський доброволець

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Білорускі Гаюн ".

Відомо, що 34-річний Едуард Лобов воював в Україні з 2015 року. На почсатку він був у складі тактичної групи "Білорусь".

Лобова у 2010 році заарештували разом з іншим молодофронтовцем Дмитром Дашкевичем за сфабрикованими політичними звинуваченнями. Тоді він був ув'язнений на чотири роки і відмовлявся писати прохання про помилування на ім'я Олександра Лукашенка.