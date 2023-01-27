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В боях проти російських окупантів загинув білоруський доброволець

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Україна, П'ятниця 27 січня 2023 18:11
В боях проти російських окупантів загинув білоруський доброволець Фото: в боях проти російських окупантів загинув білоруський доброволець (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В боях за Україну загинув білоруський доброволець Едуард Лобов.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Білорускі Гаюн".

Відомо, що 34-річний Едуард Лобов воював в Україні з 2015 року. На почсатку він був у складі тактичної групи "Білорусь".

Лобова у 2010 році заарештували разом з іншим молодофронтовцем Дмитром Дашкевичем за сфабрикованими політичними звинуваченнями. Тоді він був ув'язнений на чотири роки і відмовлявся писати прохання про помилування на ім'я Олександра Лукашенка.

Коли Лобов вийшов з в'язниці, йому не дозволили жити в Білорусі. Тоді він переїхав до України, де долучився до боротьби з російською агресією.В боях проти російських окупантів загинув білоруський доброволецьФото: білоруський доброволець Едуард Лобов (t.me/Hajun_BY)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час боїв за Україну загинув білоруський доброволець Руслан Обломов. Це сталось під час виконання бойового завдання.

Нещодавно в Україні загинув відставний американський військовий Деніел Свіфт.

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