В боях против российских оккупантов погиб белорусский доброволец

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Белорусский Гаюн ".

Известно, что 34-летний Эдуард Лобов воевал на Украине с 2015 года. На почсатке он был в составе тактической группы "Беларусь".

Лобова в 2010 году арестовали вместе с другим молодофронтовцем Дмитрием Дашкевичем по сфабрикованным политическим обвинениям. Тогда он был арестован на четыре года и отказывался писать прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко.