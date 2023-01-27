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В боях против российских оккупантов погиб белорусский доброволец

Новина українською →
Украина, Пятница 27 января 2023 18:11
В боях против российских оккупантов погиб белорусский доброволец Фото: в боях против российских оккупантов погиб белорусский доброволец (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В боях за Украину погиб белорусский доброволец Эдуард Лобов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Белорусский Гаюн ".

Известно, что 34-летний Эдуард Лобов воевал на Украине с 2015 года. На почсатке он был в составе тактической группы "Беларусь".

Лобова в 2010 году арестовали вместе с другим молодофронтовцем Дмитрием Дашкевичем по сфабрикованным политическим обвинениям. Тогда он был арестован на четыре года и отказывался писать прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко.

Когда Лобов вышел из тюрьмы, ему не разрешили жить в Беларуси. Тогда он переехал в Украину, где принял участие в борьбе с российской агрессией. В боях против российских оккупантов погиб белорусский доброволецФото: белорусский доброволец Эдуард Лобов (t.me/Hajun_BY)

Ранее РБК-Украина сообщало, что во время боев за Украину погиб белорусский доброволец Руслан Обломов. Это произошло во время выполнения боевой задачи.

Недавно в Украине погиб отставной американский военный Дэниел Свифт.

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